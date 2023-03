Desponta no Celta de Carvalhal e desperta interesse de Real Madrid e Liverpool

Gabri Veiga, joia dos galegos, é alternativa a Bellingham, que reds e merengues também desejam

Gabri Veiga está a fazer uma temporada excecional sob o comando de Carlos Carvalhal no Celta de Vigo e, segundo o AS, já está na lista de Real Madrid e Liverpool.

Os dois emblemas têm contudo Bellingham, do Dortmund, como prioridade para o miolo. No caso do Real, a eventual saída de Ceballos também pode levar a apostar em Veiga.

Veiga está a ser uma das revelações de LaLiga, somando oito golos e três assistências em 22 jornadas, e já recebeu elogios de Carlos Carvalhal.

O jovem galego está pre-convocado por Luis de la Fuente para a seleção de Espanha, para os dois encontros de março, contra Escócia e Noruega.