Despedida de Maxi Rodríguez pode levar Messi ao Newell's

Scaloni e Gabriel Heinze serão os treinadores no jogo de despedida

Aos 42 anos, Maxi Rodríguez vai colocar um ponto final na carreira de futebolista e na festa já está assegurada a presença de Lionel Scaloni, aguardando-se ansiosamente a confirmação da de Messi, que marcaria o seu regresso ao Newell's Old Boys, onde começou a carreira na formação.

Mais pormenores do jogo de despedida serão anunciados esta quarta-feira, numa conferência em que estará Maxi Rodríguez, Chiqui Tapia (presidente da federação argentina) e Ignacio Astore (presidente do Newell's).

Com mais de uma década ao serviço do Newell's, onde se formou e para onde voltou ao regressar da Europa, o antigo internacional argentino e amigo de Messi vai despedir-se no campo do clube de Rosário.

Apesar de Messi cumprir 36 anos no dia da homenagem, a sua forte ligação a Maxi e ao Newell's fazem a organização pensar que poderá mesmo estar presente.

Gabriel Heinze ex-jogador do Sporting e agora treinador do Newell's, também estará.

#Parte02 Fiesta colosal ⚫ Pachu Peña, Pablo Granados, Heinze y Scaloni protagonizan un desopilante video por la despedida de Maxi pic.twitter.com/ffCDFqxMLY - Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) April 24, 2023