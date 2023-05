Desilusão profunda no Arsenal: "Temos de pedir desculpa aos nossos adeptos"

Mikel Arteta desiludido com a pesada derrota frente ao Brighton. Título é uma miragem.

O sonho do Arsenal de se sagrar campeão inglês de futebol, 19 anos após o último título, pode este domingo ter sido desfeito pelo Brighton, que venceu 3-0 em Londres, em jogo da 36.ª jornada da Premier League.

A duas rondas do fim do campeonato, os gunners estão a quatro pontos de distância do bicampeão Manchester City, que pouco tempo antes tinha vencido pelo mesmo resultado no estádio do Everton e tem ainda um encontro em atraso, precisamente com o Brighton, sensacional sexto classificado.

Arteta lamentou a derrota pesada após o jogo. "Sabíamos o desafio que tínhamos pela frente hoje. Era muito diferente daquele que tivemos contra o Newcastle. Cheguei aqui muito orgulhoso do que fizemos na semana passada, mas, hoje, temos de pedir desculpa aos nossos adeptos. Temos de seguir em frente muito rapidamente, não podemos manter este sentimento durante muito tempo", afirmou o treinador do Arsenal à BBC Sport.

Após um nulo ao intervalo, os visitantes inauguraram o marcador aos 51 minutos, por intermédio do paraguaio Júlio Enciso, dando uma expressão mais dramática ao resultado na fase final da partida, com golos do alemão Deniz Undav, aos 86, e do equatoriano Pervis Estupiñan, aos 90+6.