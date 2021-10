Desilude no PSG e o descontentamento em Paris pode "sobrar" para o Inter

Wijnaldum não está a corresponder às expectativas e já se fala num possível substituto.

Chegou esta temporada a Paris rodeado de enorme expectativa, mas alguns meses depois está a cotar-se, pelo menos até ao momento, como uma das desilusões da época. Gini Wijnaldum ainda não se conseguiu impor como titular indiscutível da formação parisiense e não leva qualquer golo nos 15 jogo já realizados.

De acordo com o jornal italiano "Corriere dello Sport", os responsáveis do PSG até já analisam no mercado um substituto para o internacional pelos Países Baixos e com um nome em destaque: Brozovic.

O médio croata termina contrato com o Inter no final da temporada e, apesar do interesse italiano na renovação de contrato, uma possível oferta oriunda de França pode estragar os planos do emblema de Milão.