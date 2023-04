"Desencanto" de Mbappé vai "desgastando" PSG, assinalam em Espanha

Crítica pública do craque francês caiu mal junto de Nasser Al Khelaifi, dono do PSG. Direitos de imagem do jogador já tinham criado polémica num passado recente

O PSG parece não ter descanso. A viver um 2023 marcadamente negativo, como mostram as oito derrotas em todas as competições, o clube assistiu a uma polémica extra campo desnecessária e que voltou a criar desgaste na relação com Kylian Mbappé, o grande protagonista da história.

O craque francês, que visou publicamente o clube devido a um vídeo promocional para a próxima temporada, com a mensagem "Isto não é o Kylian Saint-Germain", escreve o AS, voltou a dar sinais de que não está satisfeito com a forma como o clube está a ser dirigido.

Nasser Al Khelaifi, o dono do clube, terá comunicado a Mbappé que não gostou da forma como o jogador tratou do caso. Para o presidente do PSG, o problema podia ter sido resolvido de forma privada e não com uma mensagem nas redes sociais.

Este não é o primeiro problema relacionado com os direitos de imagem de Mbappé, que, em 2022, se recusou a participar numa ação publicitária da seleção francesa. Na última renovação, o PSG possibilitou que o jogador controlasse de forma total os seus direitos de imagem, mas a medida vai desgastando a relação entre as duas partes, numa altura em que se aproxima um verão que poderá ditar muito sobre o futuro do craque em Paris.