Desde que Soares chegou, só o Palmeiras fez mais pontos do que o Botafogo

Tiquinho Soares faz voar o Botafogo de Luís Castro.

A chegada de Tiquinho Soares ao Botafogo transformou a formação orientada pelo português Luís Castro, que teve uma subida brutal de produção desde que conta com o avançado recrutado ao Oympiacos. O Botafogo era 14.º classificado e estava a 12 pontos do 6.º lugar antes do primeiro jogo de Tiquinho, agora, sete jogos depois, está no 9.º posto a cinco pontos do sexto, o último a qualificar-se para Taça Libertadores.

Nestas partidas, o Botafogo conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota, frente ao líder Palmeiras, de resto a única equipa que em igual período somou mais pontos. Tiquinho Soares contribuiu com quatro golos nos bons resultados e só fez melhor em Portugal quando, ao serviço do FC Porto, marcou nove golos nos primeiros sete jogos. Luís Castro, técnico do Botafogo, mostrou-se surpreendido quando percebeu que no Brasil ninguém conhecia Tiquinho, "um jogador de Liga dos Campeões", sublinhou.