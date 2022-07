"Desde o primeiro momento que falei com o Xavi, vi que as nossas ideias coincidiam"

Lewandowski quer ajudar o Barcelona a "regressar ao topo ganhar o maior número de títulos possível".

O avançado internacional polaco Robert Lewandowski quer ajudar o Barcelona a regressar ao topo do futebol espanhol e europeu, disse o ex-jogador do Bayern Munique, à chegada aos Estados Unidos, onde os catalães estão a estagiar.

"Estou aqui para ajudar o Barça a regressar ao topo e ganhar o maior número de títulos possível", afirmou Lewandowski, em Miami, dois dias depois de os dirigentes do clube alemão terem confirmado a existência de um acordo com o Barcelona para a transferência do ponta de lança.

Lewandowski revelou que sempre teve o desejo de "jogar em uma das grandes equipas da Liga espanhola" e que fazê-lo num clube com a dimensão do Barcelona representa "uma grande oportunidade", apesar de também constituir "um desafio" para a sua vida privada.

"Os últimos dias foram longos, mas, no fim, o acordo tornou-se realidade. Estou preparado para enfrentar este novo desafio na minha carreira. Gosto de ganhar jogos e títulos. Espero que a temporada comece e acabe bem nesse sentido", observou aos meios de informação do clube.

O veterano jogador, de 34 anos, que foi eleito pela FIFA o melhor futebolista mundial nas últimas duas épocas, explicou que a decisão de deixar o Bayern Munique, após oito épocas a representar os germânicos, "se tornou mais fácil" após falar com o treinador dos catalães, Xavi Hernández.

"Desde o primeiro momento que falei com ele, vi que as suas ideias coincidiam com as minhas. Quero jogar e ganhar títulos e sei que, com Xavi, isso é muito possível. Sabe perfeitamente como dirigir o Barça. Tem muito futuro e quero fazer parte dele", sustentou.

De acordo com os órgãos de comunicação social, o Barcelona, que nos últimos anos tem sofrido fortes constrangimentos financeiros, pagará 45 milhões de euros (ME), acrescidos de possíveis cinco ME em função da concretização de objetivos, pela contratação do avançado polaco por três épocas.