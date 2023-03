"Desde o Mundial, não vejo a imprensa espanhola nem as redes sociais"

Antigo selecionador espanhol deixou o cargo após a eliminação nos oitavos de final do Mundial'2022, na sequência de uma derrota nas grandes penalidades frente a Marrocos (0-1).

Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, concedeu esta quarta-feira uma entrevista ao jornal AS, na qual abordou as críticas que o seu sucessor no cargo, Luis de la Fuente, já tem recebido após ter sido derrotado por 0-2 pela Escócia no segundo jogo ao leme da seleção, a contar para a qualificação para o Euro'2024.

"Uma coisa que tenho feito desde que acabou o Mundial e a Cape Epic [prova de ciclismo de montanha que completou pela terceira vez na África do Sul], é que não uso as redes sociais. Não vejo a imprensa espanhola nem as redes sociais. Só a imprensa inglesa. Quando estás imerso no futebol profissional, não podes gostar de todos nem controlar o que se diz sobre ti. Eu dedico-me a enfrentar tudo com intensidade. E como não me importo do que dizem, desfruto à minha maneira", começou por referir.

O treinador, que deixou o comando da Espanha na sequência da eliminação nos oitavos de final do Mundial'2022, após uma derrota nas grandes penalidades frente a Marrocos (0-1), recordou com carinho e orgulho a sua passagem pela seleção, que assumiu em 2018.

"Graças às sessões de streaming durante o Mundial, que foi uma bomba que estalou nesse momento, pudemos receber o carinho dos adeptos, tanto os jogadores como eu. Uma coisa é que sejam os media a dizer e outra é a realidade. As streamings serviram para unir os jogadores e os adeptos. Foi uma experiência muito positiva. Eu sinto-me muito orgulhoso da minha etapa como selecionador. Cometi muitos erros, mais ficaram a faltar. Não me interessam debates de planos A ou B, são gratuitos e feitos por pessoas com uma falta de informação brutal", completou Enrique.