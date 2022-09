Deschamps visa Camavinga: "Fez algumas coisas que não quero voltar a ver"

Médio do Real Madrid saiu ao intervalo e selecionador não poupou nas críticas

Campeã do Mundo em título, a França perdeu, mais uma vez, na Liga das Nações, sendo derrotada pela Dinamarca, por 2-0. Os gauleses estiveram em risco de descer de divisão e Deschamps fez um reparo a um jogador em específico.

"Fez algumas coisas que não quero voltar a ver, ele sabe disso", afirmou o selecionador francês, a propósito de Eduardo Camavinga, titular no meio campo, mas substituído ao intervalo por Fofana.

O jornal L"Équipe destacou as sete perdas de bola do jogador merengue na primeira parte e lembrou que, perante a exibição, não é certo que o médio rume ao Catar para disputar o Campeonato do Mundo.