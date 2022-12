Deschamps quer continuar ao leme da seleção, garantem franceses

O selecionador francês ainda não revelou se vai continuar no cargo.

O jornal L'Équipe avançou na segunda-feira que a intenção de Didier Deschamps passa por continuar no comando técnico da seleção francesa.

Apesar de o seu contrato atual expirar no final do ano, o selecionador francês vai encontrar-se com Noel Le Graet, presidente da Federação francesa de futebol (FFF), em janeiro e pretenderá um novo vínculo até 2026, com vista a orientar "Les Bleus" nessa edição do Campeonato do Mundo.

Caso a resposta da FFF seja negativa e Deschamps estiver de saída, Zinedine Zidane tem sido o nome apontado como o favorito à sua sucessão, mas o mesmo jornal assegura que o técnico mantém-se tranquilo e, caso o selecionador se mantenha no cargo, deverá assumir o comando de um clube.

Nesse sentido, Zidane pretenderá um projeto ambicioso, com boas possibilidades de conquistar troféus e em que tenha total autonomia em termos de decisões técnicas.