Deschamps pede que Mbappé descanse mais: "Precisa de respirar"

Selecionador deixou pedido a Christophe Galtier, técnico do PSG, para que possa ter uma das suas principais figuras nas melhores condições para o Mundial do Catar

Didier Deschamps quer um Mbappé ao mais alto nível no Mundial do Catar e, para isso, o selecionador pediu descanso para o craque francês, numa mensagem destinada a Christophe Galtier, técnico do PSG.

"Sei que o Galtier ainda quer o Kylian a jogar, mas, de vez em quando, é bom ele respirar um pouco e jogar menos minutos. Não vai prejudicá-lo em nada, muito pelo contrário", afirmou, em entrevista ao Telefoot.

Kylian Mbappé, de 23 anos, tem sido uma das principais figuras do início de temporada do PSG. O craque do campeão francês leva 10 golos em nove partidas.