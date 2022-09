"Deschamps está ameaçado e Zidane está à espreita", diz-se em França

Derrota com a Dinamarca precipita a discussão por Deschamps. O atual selecionador termina contrato após o Mundial, mas a má imagem que tem deixado só poderá ser revertida em caso de um comportamento brilhante no Catar.

A eliminação da França na Liga das Nações, concretizada com uma péssima exibição na derrota de domingo com a Dinamarca, por 2-0, está a aumentar o tom da discussão em torno do cargo de selecionador, ocupado por Didier Deschamps. Foi principalmente a má imagem deixada pela equipa nesse jogo a reacender o tema, com o "Le 10 Sport" a garantir que "Deschamps está ameaçado e Zidane está à espreita".

Garante este site que Zidane, inclusive, tem recusado vários convites nos últimos meses, precisamente porque estava na expectativa de ocupar o lugar após o Mundial, quando terminar o contrato de Deschamps. A renovação do atual selecionador, porém, ainda não está descartada, mantendo-se a situação como um dos maiores tabus atuais no futebol francês.

A seguir à derrota com os dinamarqueses, Deschamps dirigiu o mau humor na direção de alguns jogadores, como, por exemplo, Camavinga. "Fez algumas coisas que não quero voltar a ver, ele sabe disso", afirmou o selecionador a propósito do médio do Real Madrid. Mas também Mbappé esteve longe de lhe encher as medidas, o que Deschamps responsabilizou com o excesso de utilização no PSG: "Sei que o Galtier quer o Kylian a jogar, mas, de vez em quando, é bom ele respirar um pouco e jogar menos minutos. Não vai prejudicá-lo em nada, pelo contrário."