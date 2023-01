Deschamps enaltece Lloris: "Guardei a braçadeira para ele e nunca me arrependi"

Deschamps abraça Lloris, após a conquista do Mundial'2018

Após o capitão e guarda-redes da França ter anunciado a sua retirada ao nível de seleções, o selecionador reagiu com um mar de elogios ao seu percurso de mais de 14 anos com a camisola de "Les Bleus".

Hugo Lloris, capitão e guarda-redes da França, anunciou esta segunda-feira a sua retirada ao nível de seleções, pondo fim a um percurso de mais de 14 anos com a camisola de "Les Blues", em que se sagrou campeão do Mundo, em 2018, e venceu a Liga das Nações, na época 2020/21.

Didier Deschamps, selecionador francês, reagiu ao anúncio de Lloris, recordista de internacionalizações pela França (145), com um mar de elogios ao percurso do guarda-redes, de 36 anos, do Tottenham.

"Hugo decidiu reformar-se [da seleção] enquanto ainda está no topo da sua carreira. Ele transmitiu-me os seus pensamentos e a sua decisão há alguns dias. Temos de respeitar, mesmo que ele ainda tivesse o seu lugar na nossa equipa, como demonstrou durante o último Campeonato do Mundo, em Doha. Um grande servo da equipa francesa decidiu sair e quero saudar a sua excecional carreira", começou por salientar, em declarações reproduzidas pelo jornal L'Équipe.

"Hugo é uma pessoa notável. Ele era capitão quando me torneio selecionador, em 2012 e eu guardei a braçadeira para ele e nunca me arrependi, muito pelo contrário. Hugo sempre esteve concentrado na equipa e sempre a representou, por vezes até em seu detrimento. Foi um prazer e uma honra ter sido o seu treinador. Gostaria que todos os treinadores tivessem jogadores como ele. Hugo tem o meu respeito e gratidão e desejo-lhe felicidade. Um grande obrigado Hugo, por teres representado tão bem o teu país", completou Deschamps.