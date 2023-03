Deschamps e ainda a polémica com Benzema: "Não ligo a redes sociais..."

Benzema chamou mentiroso a Deschamps. Selecionador quer encerrar o assunto.

Após Didier Deschamps ter abordado a ausência de Karim Benzema do Mundial'2022 devido a lesão, o avançado mostrou não concordar com a versão do selecionador francês sobre a situação, que tem gerado muita controvérsia. E pouco tempo depois de a entrevista a Deschamps ter saído a público, o avançado recorreu às "histórias" do Instagram para reagir de forma amarga às palavras do técnico, a quem chamou "mentiroso".

Alguns dias depois desse episódio, Deschamps voltou a comentar o tema, mas não se quis alongar. O treinador francês falou em conferência de imprensa, esta quinta-feira, aquando do anúncio dos convocados da seleção gaulesa para os jogos dos frente a Países Baixos (24 de março) e República da Irlanda (27 de março), de qualificação para o Euro'2024.

"Não ligo a redes sociais. Tive de exprimir-me, recentemente, para explicar o que aconteceu. Para mim, é um assunto fechado. Não tenho de comentar mais nada. Fora disso, é a vocês que cabe debater. As perturbações que vivemos... Vocês não vão arrancar mais uma palavra minha em relação àquilo que já respondi, na primeira pergunta. Vim a público para explicar o que aconteceu, e, agora, está ultrapassado", atirou.

Confira os convocados: