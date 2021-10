Deschamps e a final da Liga das Nações: "Não sei se é possível tirar a posse à Espanha nesta altura"

Selecionador francês com elogios para a forma como o adversário controla os jogos

A França acabou de qualificar-se para a final da Liga das Nações e Deschamps já olha com muito respeito para o adversário. O selecionador gaulês elogiou particularmente a capacidade da Espanha em ter bola.

"Vi uma Espanha muito forte, obrigaram a Itália a defender, dominaram a posse apesar dos esforços dos italianos. A Espanha é sempre boa com a posse. Luis Enrique seguiu as pegadas do seu antecessor, permitiu que a Espanha jogasse muito bem. Estamos a jogar por um troféu e os troféus são importantes. Temos de tentar ter posse da bola e tentar dominar. Não sei se neste momento existe uma equipa que possa fazer isso. Temos de tentar manter a bola. Será um jogo diferente em comparação com a Bélgica. A Espanha sabe sempre como dominar a bola, cansa os seus adversários", analisou o selecionador ainda campeão do mundo em título.

Recorde-se que França e Espanha lutarão pelo segundo título da Liga das Nações. O primeiro foi conquistado por Portugal, há dois anos, no Dragão, diante da Holanda.