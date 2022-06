Descartado pelo Manchester United, Bailly poderá manter-se na Premier League

O The Sun garante que os red devils ofereceram o internacional costa-marfinense ao Newcastle

Fora dos planos de Erik ten Hag para a próxima época no Manchester United, Eric Bailly poderá manter-se na Premier League.

De acordo com o The Sun, os red devils ofereceram o internacional costa-marfinense ao Newcastle, que pretende reforçar o setor defensivo neste mercado de verão.

O alvo prioritário dos magpies é Sven Botman, central neerlandês de 25 anos do Lille, mas o preço exigido pelos franceses - cerca de 35 milhões de euros - e a entrada em cena do Milan terão ditado que o Newcastle explore outras alternativas.

Bailly, de 28 anos, está há seis temporadas em Old Trafford, mas nunca conseguiu afirmar-se no centro da defesa do United, muito por conta de sucessivos problemas físicos. Esta época, realizou apenas sete partidas no conjunto inglês.