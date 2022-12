Romário deixou as desavenças com Pelé de lado para deixar uma mensagem de força à lenda do futebol mundial, internada no Hospital Albert Einstein, desde o final de novembro, devido a uma doença oncológica. "Rei, melhoras. Muita fé. O mundo todo está a olhar e a rezar por ti. As melhoras! Beijo no seu coração", disse, após um jogo amigável em Minas Gerais, aos microfones da SporTV. Veja o momento no "tweet" abaixo:

