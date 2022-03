Desastre no El Clásico torna Haaland (ainda mais) prioritário

De acordo com a rádio espanhola Cadena SER, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, percebeu que a equipa treme quando Karim Benzema não está e, neste sentido, vai fazer todos os possíveis para adquirir o avançado norueguês do Borussia Dortmund.

A humilhante derrota caseira frente ao Barcelona (0-4), no jogo que encerrou a jornada 29 da LaLiga, serviu para o Real Madrid perceber que tem de reforçar a linha atacante. Segundo Francisco José Delgado, no espaço informativo SER Deportivos, "Florentino constatou que os merengues não podem enfrentar as melhores equipas do mundo sem um avançado de raíz, quando Benzema não está presente. Assim, o Real vai fazer ainda mais pressão por Haaland", relatou.



Karim Benzema leva 34 anos e, sem ele, a formação da capital espanhola perde uma referência de ataque, que é garantia de golos e vitórias. O sérvio Luka Jovic e o dominicano Mariano Díaz não se conseguiram impor com a camisola blanca e quando o internacional francês está indisponível, a equipa ressente-se.

Os dirigentes do Real acreditam que Erling Haaland é compatível com Kylian Mbappé (outro desejo do conjunto de Chamartín), uma vez que é um nove puro, com forte presença na área e que, automaticamente, origina uma sensação de perigo nos adversários.



Neste momento, o Real Madrid disputa com o Manchester City a contratação do internacional norueguês de 21 anos que, esta época, ao serviço do Borussia Dortmund, já contabiliza 23 golos e cinco assistências nas 23 partidas que realizou.