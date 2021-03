Desapareceu avançado uruguaio que esteve perto de assinar pelo Braga

Franco Acosta, ex-jogador do Villarreal e do Racing Santander, foi perdido de vista pelo irmão quando atravessavam um lago numa zona remota do Uruguai

Franco Acosta, avançado uruguaio que esteve perto de assinar pelo Braga em 2014, está em paradeiro incerto no Uruguai, noticiou a imprensa local. O ex-futebolista de Villarreal e Racing Santander desapareceu, na tarde do último sábado, quando atravessava um lago com o irmão.

O familiar de Franco Acosta alertou de pronto as autoridades marítimas e policiais e estas encetaram buscas, numa zona remota de Canelones, pelo futebolista uruguaio, com o envio de efetivos e meios terrestres e aquáticos da autarquia local e da Armada Nacional do país.

Pouco depois do aviso dado pelo irmão de Franco Acosta, a Marinha uruguaia emitiu uma declaração a confirmar a procura do paradeiro do futebolista de 24 anos, que representa, atualmente, o Club Atenas, emblema da II divisão grega.

Franco Acosta estreou-se pela equipa do Villarreal, num jogo amigável contra o Lyon, em 2015/2016, um ano depois de quase ter assinado um contrato válido por cinco temporadas pelo Braga, como OJOGO noticiara.

As exibições do dianteiro ao serviço da seleção do Uruguai no Campeonato do Mundo de sub-17, em 2013, convencera os responsáveis minhotos, mas a transferência para Portugal não se concretizou.