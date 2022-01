Desafio de velocidade no Bayern teve resultados algo surpreendentes

Joshua Kimmich e Thomas Muller ocuparam os dois primeiros lugares da tabela.

O relato é do diário "Bild" e chama à atenção. Num desafio de velocidade levado a cabo no treino desta quinta-feira do Bayern, o vencedor foi Joshua Kimmich, 26 anos, que percorreu os 20 metros de "prova" em 2,21 segundos, a 32,58 km/h.

Sem o sempre favorito Alphonso Davies presente, o segundo lugar foi para Thomas Muller, 32 anos, que percorreu a distância em 2,22 segundos.

Niklas Sule, Dayot Upamecano e Tanguy Nianzou, cujos tempos o diário "Bild" não revela, ocuparam as posições seguintes.