Desacatos no futebol marroquino: 33 adeptos detidos

Os detidos "mostraram resistência à autoridade, apedrejaram e foram violentos com as forças públicas", explicou a mesma fonte, acrescentando que estes distúrbios provocaram ferimentos em 19 agentes policiais e em 10 adeptos

A polícia marroquina deteve 33 adeptos suspeitos de envolvimento nos distúrbios ocorridos no jogo de futebol entre Moghreb e Wydad de Casablanca, disputado no domingo, na cidade de Tetuán, no norte de Marrocos.

Em comunicado, a polícia local detalhou que entre os detidos estão dois menores, acrescentando que foram apreendidas armas e objetos cortantes.

No jogo da 11.º jornada do campeonato marroquino, o Wydad de Casablanca levou a melhor, ao vencer por 3-0 no terreno do Moghreb.