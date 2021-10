Desacatos de adeptos interrompem jogo entre Polónia e Albânia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Formação polaca decidiu, face ao ato de violência protagonizado por fãs albaneses, que não causou ferimentos, abandonar o terreno de jogo durante mais de 20 minutos

O jogo entre a Polónia e a Albânia, relativo à fase de apuramento para o Mundial'2022, ficou marcado, além do triunfo (0-1) do conjunto orientado por Paulo Sousa, por uma interrupção prolongada causada por vários adeptos albaneses.

Assim que de Swiderski inaugurou o marcador, aos 77 minutos, e celebrou aquele que seria o único golo do jogo perto de uma zona destinada aos apoiantes locais, estes iniciaram, de pronto, o arremesso de objetivos na direção dos jogadores polacos.

A formação polaca decidiu, em reação face aquele ato de violência, que não causou ferimentos, abandonar o terreno de jogo durante mais de 20 minutos. Após essa demora e o controlo dos adeptos albaneses, o jogo foi retomado e findado.

A Polónia venceu o jogo disputado na Albânia, por 0-1, referente à antepenúltima jornada do Grupo I de qualificação para o Campeonato do Mundo. A formação de Paulo Sousa ascendeu ao segundo lugar, por troca com a Albânia, soma 17 pontos e aproximou-se da empatada e líder Inglaterra (contabiliza 20 pontos).