Desabafos de um ex-Real: "Ria-me quando o criticavam. Era ele que tornava Ronaldo melhor"

Declarações de Dani Suárez, jogador formado no Real Madrid, ao jornal "As".

Dani Suárez, jogador formado no Real Madrid, nunca tendo chegado à formação principal - ficou-se apenas pela equipa B -, conviveu com jogadores que conseguiram estabelecer-se, como Nacho, Carvajal e Mariano Díaz e chegou até a treinar sob ordens de José Mourinho, recebendo verdadeiras "aulas" de jogadores como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

Em entrevista ao jornal "As", a propósito da Supertaça espanhola que esta quarta-feira se disputa na Arábia Saudita, onde o defesa representa o Abha Club, Suárez deixou rasgados elogios a Benzema, que em muitos momentos foi criticado ao serviço do emblema "merengue".

"Naquele momento eu ria-me quando via pessoas que o criticavam. Essa qualidade [que tem vindo a demonstrar e que vai ajudando a bater recordes] sempre esteve lá, ele é o melhor [avançado] do mundo, juntamente com Lewandowski, e era ele tornava Cristiano Ronaldo ainda melhor", começou por dizer o jogador de 31 anos.

"Há que valorizar o que temos no Real Madrid, porque o Karim [Benzema] é um pilar básico da equipa", concluiu.