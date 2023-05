Derrota na Champions pode ditar revolução no Milan: o que dizem em Itália

Rossoneri podem ver 10 jogadores sair, para além de Pioli, o treinador. Há nomes apontados a entradas, também

Não começou nada bem para o Milan a meia-final da Liga dos Campeões, diante do grande rival Inter. A derrota na primeira mão, por 0-2, pode ditar não só a eliminação, mas, também, uma revolução nos rossoneri.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, podem ser 10 as saídas no plantel, entre Tatarusanu, Mirante, Bakayoko, Dest, Rebic, Ibrahimovic ou Brahim. O treinador Pioli, que conquistou o primeiro título em mais de uma década, também pode abandonar San Siro.

O mesmo jornal garante que Marko Arnautovic, Alvaro Morata, Ruben Loftus-Cheek, Carney Chukwuemeka ou Exequiel Palacios podem ser algumas das contratações do clube para a temporada 2023/2024.

Para além da presença na meia-final da Champions, o Milan ainda luta por um dos quatro primeiros lugares na Serie A. Os rossoneri são, neste momento, quintos, a dois pontos do quarto classificado.