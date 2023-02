"Derrota frente ao Manchester City? Isto não é como cais, mas como te levantas"

Thierry Henry reagiu à derrota do Arsenal frente ao Manchester City (1-3), dizendo que o título inglês ainda está ao alcance dos gunners, alertando para a necessidade de resposta já na próxima jornada.

O Arsenal perdeu na quarta-feira por 1-3 frente ao Manchester City, permitindo que o bicampeão inglês assumisse a liderança provisória da Premier League, em igualdade pontual com os gunners (51), que têm um jogo a menos.

Após a partida em atraso da 12.ª jornada da Liga inglesa, Thierry Henry, lenda do Arsenal, alertou que, pela primeira vez na época, os londrinos vão ter correr atrás do prejuízo, algo que os cityzens, por outro lado, já têm feito até ao momento.

"Eu pensei que o jogo da Taça [Arsenal perdeu por 0-1 frente ao City] foi muito significativo, porque importa quando é contra uma equipa com quem estás a lutar pelo título. Agora eles vieram ao estádio deles [Arsenal] e venceram. Como podes mostrar que consegues responder a isso? É que desde o início da época, o City tem tido de responder ao que o Arsenal vinha fazendo. Conseguem manter a compostura, jogar em casa do Villa e retificar já no fim de semana? E mostrar que conseguem acompanhá-los e tentar fazer algo em casa deles [na segunda volta do campeonato], porque agora vai ser muito difícil [vencer o título da Premier League]", alertou, em declarações à CBS Sports.

Henry reforçou que a derrota frente aos cityzens deve ficar no esquecimento, lembrando ainda que o Manchester United, terceiro classificado, está a cinco pontos dos gunners, ainda que tenham um jogo a mais.

"O Man. United está logo atrás. Eu não sei se vão conseguir acompanhar o City e o Arsenal, quem sabe. Mas fiquem calmos, perderam contra uma grande equipa, que lançou [Phil] Foden e [Manuel] Akanji. Temos o mesmo banco no Arsenal? Tenho as minhas dúvidas. Mas mantenham a compostura. Perderam esse jogo mas isso não significa que tudo o que fizeram foi em vão. Tentem retificar as coisas já no jogo em casa do Villa e vejam o que acontece. Ainda têm um jogo a menos [do que o City]. Mas ainda assim será duro", referiu.

"Isto ia sempre acontecer na temporada, um período sem vitórias, talvez de dois ou três jogos. Como vamos reagir a isso? Isto não é como cais, é como te levantas e ficas após esse momento. Espero que eles consigam [recuperar], mas o City está habituado a fazer esse tipo de papel e a travar este tipo de batalhas", apontou Henry, em jeito de conclusão.

O Arsenal visita o reduto do Aston Villa no sábado (12h30), em jogo da 24.ª jornada da Premier League. Horas depois, o Manchester City joga em casa do Nottingham Forest (15h00).