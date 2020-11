Nápoles não se apresentou em Turim, perde o jogo e ainda fica sem um ponto

Napolitanos não se apresentaram em Turim para o jogo da terceira jornada, após terem sido ordenados pelas autoridades de saúde em manterem-se isolados. Foi ainda subtraído um ponto na classificação.

O Tribunal de Apelo da Federação Italiana de Futebol (FIGC) confirmou, esta terça-feira, a derrota administrativa, por 3-0, e a supressão de um ponto na classificação aplicados ao Nápoles, por falta de comparência no jogo frente à Juventus.

"O tribunal de Apelo negou provimento ao recurso do Nápoles ao confirmar a derrota administrativa por 3-0 e a penalização de um ponto na classificação aplicados pelo Juiz Desportivo em relação ao jogo com a Juventus, do passado dia 04 de outubro", informou a FIGC em comunicado.

O Nápoles não se apresentou em Turim para o jogo da terceira jornada da Serie A após a decisão das autoridades sanitárias de Nápoles de ordenar que a equipa permanecesse em isolamento, na sequência da deteção de alguns casos positivos de covid-19 no plantel.

No entanto, a organização da prova considerou que não havia razões para não viajar para Turim e que o Nápoles violou o protocolo sanitário da FIGC, que prevê, em casos positivos de coronavírus, que os jogadores infetados sejam colocados em isolamento e que os colegas que tenham tido testes negativos continuem a treinar e a competir.

O clube napolitano recorreu da sanção por entender que a equipa não viajou para Turim por "motivos de força maior e não por vontade própria", mas a sua tese não foi acolhida favoravelmente.

O Nápoles segue em terceiro lugar na Serie A, com os mesmos 14 pontos da Roma, que é quarto, numa tabela liderada pelo AC Milan, com 17, seguido do Sassuolo, com 15, ao fim de sete jornadas.