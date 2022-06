Derby County anuncia saída de Wayne Rooney do comando técnico

Wayne Rooney deixou de ser o treinador do Derby County

Apesar dos esforços do treinador, o clube não escapou à despromoção para a terceira divisão inglesa

O Derby County, que não conseguiu escapar à despromoção para a terceira divisão inglesa, anunciou esta sexta-feira que o técnico Wayne Rooney "pediu para deixar o cargo com efeitos imediatos".

"Ao longo do verão, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em torno da presidência do Derby County. O meu tempo no clube tem sido uma montanha russa de emoções, altos e baixos, mas tenho de admitir que desfrutei do desafio", afirmou o técnico inglês, em declarações ao clube.

Apesar dos esforços de Rooney, os problemas financeiros foram demasiado fortes para não condicionar a campanha do Derby no Championship, que viu a EFL, que tutela a segunda, terceira e quarta divisão inglesa, deduzir-lhe 21 pontos no segundo escalão, 12 deles antes de a época ter sequer começado.

O Derby, antigo campeão inglês, terminou a passada edição do Championship na 23ª posição, caindo para a League One, terceira divisão.

Com aparentes divergências junto da nova presidência do clube a terem determinado o fim de uma passagem de três anos pelo Derby, que começou ainda com Rooney a jogar, o treinador de 36 anos deixou uma palavra de apreço às pessoas ligadas ao clube.

"Olho para o tempo que passei no Derby com muito orgulho e carinho e gostaria de agradecer ao staff, jogadores e, claro, aos adeptos pelo seu apoio incrível. Nunca vos esquecerei e espero voltar a ver-vos a todos num futuro próximo e em tempos mais felizes", despediu-se.