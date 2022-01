Dérbi londrino estava empatado até que Ziyech fez este golaço

Remate do canhoto abriu as contas no duelo entre o Chelsea e o Tottenham. Tiago Silva também marcou e fez o 2-0 final para a formação de Tuchel.

O QUE DIZER SOBRE ESTE ARCO⁉️@ChelseaFC #sporttvportugal #premierleague #pl #tottenham #spurs #chelsea #CFC #CHETOT #Ziyech pic.twitter.com/KOYzwsX22k - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 23, 2022