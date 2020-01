Dérbi entre Roma e Lázio termina com um ponto para cada lado

Com 46 pontos e um jogo em atraso, a Lázio segue na terceira posição do campeonato italiano e a Roma segue no quarto posto, com 39 pontos.

A Roma, orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, empatou a 1-1 no dérbi com a Lázio, que vinha de uma série de 11 triunfos consecutivos, para a 21.ª jornada da Liga italiana, liderada pela Juventus.

Edin Dzeko, solicitado por Cristante, colocou a Roma em vantagem aos 26 minutos, num lance em que os centrais e o guarda-redes albanês Thomas Strakosha não estão isentos de erro, pois deixaram-se ultrapassar pelo cabeceamento do bósnio.

A Lázio empatou por Francesco Acerbi (1-1), aos 31 minutos, numa jogada caricata que envolveu o guarda-redes espanhol Paul López, que praticamente foi recuperar a soco uma bola fora do relvado para a linha de golo da sua baliza.

Com 46 pontos e um jogo em atraso, a Lázio segue na terceira posição do campeonato italiano, liderado pela Juventus, com 51 - que ainda hoje defronta o Nápoles (13.º) -, e a Roma segue no quarto posto, com 39 pontos, mas viu a Atalanta, quinta, reduzir a diferença para um ponto.

O Inter de Milão somou o terceiro empate consecutivo no "cálcio" frente ao Cagliari (1-1), após chegar à vantagem pelo argentino Lautaro Martínez (1-0), aos 29 minutos, que viria a ser expulso nos descontos.

O belga Radja Nainggolan, ex-jogador do Inter de Milão, fez o empate aos 78 minutos (1-1), num remate de fora da área que desviou num defesa.

O Inter de Milão, segundo classificado, com 48 pontos, pode ver a Juventus ficar a seis pontos de distância, caso a equipa de Cristiano Ronaldo vença hoje na visita a Nápoles. O Cagliari subiu ao sexto lugar, com 31 pontos, em igualdade com o Milan, que é sétimo.

O Verona, com o português Miguel Veloso a titular, venceu o Lecce, por 3-0, com golos do polaco Pawel Dawidowicz, aos 19 minutos, Matteo Pessino, aos 34, e Giampaolo Pazzini, aos 87, na conversão de uma grande penalidade.

Com os três pontos conquistados, o Verona, que não perde há cinco jogos, segue no nono lugar, com 29 pontos, enquanto o Lecce, que não vence há sete encontros, segue no 17.º posto, com 16, sendo a primeira equipa acima da linha de permanência.

O Parma, com o português Bruno Alves no "onze", venceu por 2-0 na receção à Udinese, com golos de Riccardo Gagliolo, aos 19 minutos, e do sueco Dejan Kulusevski, aos 34.

Com este triunfo o Parma, sétimo posicionado com 31 pontos, encostou na tabela classificativa ao Cagliari, sexto, com os mesmos pontos, que empatou a 1-1 em casa do Inter de Milão.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Sampdoria e Sassuolo empataram a 0-0. O Sassuolo segue no 15.º lugar da liga transalpina, com 23 pontos, enquanto a Sampdoria é 16.ª, com 20.