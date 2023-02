Dérbi de Madrid ainda dá que falar: "O VAR não é bom para o futebol"

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, considera que a ferramenta trouxe mais polémica ao futebol.

O dérbi de Madrid ainda dá que falar. Enrique Cerezo, presidente do Atlético, deixou críticas à atuação do VAR, considerando que o mesmo apenas tem prejudicado o futebol. "Eu penso que o VAR é mais um problema. Muitas vezes, confunde o árbitro. O VAR não é bom para o futebol. Cria-se mais polémica do que quando não há VAR", defendeu o dirigente numa entrevista à Rádio Marca.

No centro da discórdia está a expulsão do avançado Correa, após alegada agressão a Rudiger, defesa do Real Madrid. "Podia ter sido amarelo. Lances como aquele acontecem 14 em cada jogo", atirou.

"Depois do jogo, manifestámos o que pensávamos que tínhamos de manifestar. Expressámos, em nome do clube, aquilo que todos nós, adeptos do Atlético de Madrid, sofremos. Vamos continuar a lutar para que tudo seja limpo no mundo do futebol", disse ainda Cerezo.

Recorde-se que 1-1 foi o resultado final do jogo no Santiago Bernabéu.