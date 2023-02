Dérbi de Madrid acaba empatado e Barcelona poderá ficar a dez pontos do Real

Colchoneros ficaram reduzidos a dez unidades aos 64 minutos.

O Real Madrid empatou este sábado 1-1 na receção ao Atlético de Madrid, num dérbi relativo à 23.ª jornada da LaLiga, um resultado que poderá permitir o distanciamento do Barcelona na liderança da competição.

Após uma primeira parte sem golos, a formação colchonera ficou reduzida a dez unidades aos 64 minutos, na sequência de expulsão de Ángel Correa, por agressão a Antonio Rudiger. Ainda assim, o Atlético até foi quem inaugurou o marcador, aos 78', por intermédio de José Giménez.

Quando tudo indicava que o Real iria sair derrotado do dérbi, Álvaro Rodríguez, avançado uruguaio de 18 anos, lançado por Ancelotti aos 77', salvou o empate num canto.

O Real Madrid segue desta forma na vice-liderança da LaLiga, com 52 pontos, podendo ver o líder Barcelona aumentar a sua vantagem para dez pontos, caso vença o Almería no domingo (17h30). Já o Atlético segue em quarto lugar, com 42 pontos.