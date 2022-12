Dérbi australiano suspenso após invasão de campo e ataque a guarda-redes: ora veja

Encontro entre Melbourne City e Melbourne Victory, dérbi da oitava jornada do campeonato australiano, foi interrompido após 22 minutos de jogo, depois de uma invasão de campo e do ataque ao guarda-redes Tom Glover, do Melbourne City, atingido com um balde de ferro na face. No momento do incidente, o Melbourne City vencia por 1-0, com um golo de Aiden O'Neill (11 minutos). Nani foi mais uma vez aposta no onze titular do Melbourne Victory e terá escapado ileso de toda a situação. Veja o momento no "tweet" abaixo: