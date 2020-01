Deputado europeu Zagorakis defendeu o PAOK e foi expulso do partido

Antigo médio e capitão da seleção helénica levantou o troféu de campeão europeu de futebol em Lisboa, em 2004

Zagorakis, 48 anos, ficou na história do futebol grego por ter sido, enquanto capitão da seleção, o primeiro a pôr as mãos no troféu de campeão da Europa que, em 2004, foi ganho no Estádio da Luz, frente à seleção anfitrião, Portugal. Histórico jogador do PAOK, de Salónica, segunda maior cidade grega, Theodoros Zagorakis foi presidente do clube depois de terminada a carreira de jogador e, mais tarde, enveredou pela política.

É precisamente pela mistura entre política e futebol que Zagorakis, deputado ao Parlamento Europeu pelo partido conservador Nova Democracia desde 2014, voltou a ser notícia. Na terça-feira passada, na sequência de críticas ao governo do seu país por causa do processo em que o seu clube do coração estava envolvido, foi expulso das fileiras da Nova Democracia.

Recorde-se que o PAOK esteve em risco de descer de divisão ao descobrir-se que o proprietário, o magnata Ivan Savvidis, também tinha interesses noutro clube da primeira divisão helénica, o Xanthi. Ora, tal é proibido pelos regulamentos e punível com despromoção. Os responsáveis do PAOK reagiram então, atacando a comissão estatal que investigou a ligação de Savvidis ao Xanthi e os próprios responsáveis governamentais pela pasta do Desporto, acusando ambas as instituições de estarem ao serviço do rival ateniense Olympiacos.

"Não posso viver sob o mesmo teto político com quem, seguindo ordens externas, ataca o PAOK e todo o futebol grego", declarou, por seu lado, Zagorakis, o que, naturalmente não agradou ao seu partido que é a base do governo da Grécia.

O governo grego acabou por anunciar uma alteração legistlativa, transformando a pena de descida de divisão em multa e/ou perda de pontos, ao mesmo tempo que punia Zagorakis com um... cartão vermelho. Como resultado, o ex-médio terá de deixar o Partido Popular Europeu, em Bruxelas, sendo provável que se transfira para o grupo de deputados independentes.