Deputado do Paraguai pede estádio do Catar no Mundial'2030

Se a candidatura sul-americana for a escolhida para receber o Mundial'2030, o deputado Seba García, do Paraguai, quer que o Estádio 974 seja "transferido" para aquela região.

A candidatura da Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai à organização do Mundial'2030 foi apresentada esta terça-feira. No mesmo dia, Seba García, deputado do Patria Querida, um partido do Paraguai, pediu que o Estádio 974, utilizado no Campeonato do Mundo do Catar, fosse "doado".

Isto porque aquele recinto foi construído com contentores e foi desmontado logo que o Mundial chegou ao fim.

O deputado justifica o pedido com os custos associados à construção de infraestruturas.

"Hoje, o Paraguai vai iniciar a sua candidatura para organizar o Mundial de 2030. Certo é que os gastos, principalmente com infraestruturas, vão ser objeto de discussão. Pensando nisso, e como foi desmontado para ser doado, pedimos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que iniciasse conversações para trazer o Estádio 974 para o Paraguai", escreveu na rede social Twitter.

Em relação à candidatura conjunta, a Argentina vai propor a inclusão da Bolívia na candidatura sul-americana.