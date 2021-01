Depressão Filomena leva ao adiamento do encontro do Atlético

Uma imagem do estádio do Atlético que diz tudo

Partida com o Atlético de Bilbau estava marcada para este sábado.

A depressão Filomena obrigou as autoridades espanholas a declarar o alerta vermelho depois de grande parte de Espanha estar coberta de neve e com fortes implicações no principal campeonato de futebol do país. O encontro entre Atlético e Atlético de Bilbau, com início marcado para as 15h15 deste sábado, foi adiado.

A Liga espanhola anunciou e explicou a decisão em comunicado. "Dada a situação excecional provocada pela tempestade que atravessa grande parte da península, que causou o encerramento do aeroporto de Madrid Barajas e a impossibilidade de ter o campo em ótimas condições, La Liga, após contacto com ambos os clubes, pediu ao Comité de Competição Profissional no início da manhã a suspensão do jogo", pode ler-se.

No centro do Real Madrid, em Valdebebas, a equipa merengue conseguiu treinar-se debaixo de neve e preparou a deslocação deste sábado a Pamplona, para enfrentar o Osasuna. Contudo, só conseguiu viajar à noite, com cinco horas de atraso, face ao acumular de gelo e neve nas pistas do aeroporto. Em Pamplona, refira-se, preveem-se para a hora do jogo temperaturas negativas e queda de neve, o que poderá forçar ao adiamento.