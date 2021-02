Depois do título mundial, Bayern empata em casa com Arminia Bielfield

Resultado não pôs em causa a liderança do Bayern, que continua em primeiro lugar da Bundesliga.

O Bayern cedeu um empate em casa a três golos frente ao Arminia Bielfield, antepenúltimo classificado da I Liga alemã de futebol, depois de ter conquistado o Mundial de clubes, na quinta-feira passada, no Qatar.

Numa primeira parte jogada sob intensa queda de neve, a formação de Munique foi surpreendida na primeira parte pelo Arminia Bielfield, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos do médio holandês Michel Vlap e do médio alemão Amos Pieper, aos nove e 37 minutos, respetivamente.

O Bayern entrou com outra disposição na segunda parte e o incontornável Robert Lewandovski abriu o marcador para a sua equipa logo aos 48 minutos, mas um minuto depois caiu um balde de água fria nas aspirações bávaras quando o Arminia aproveitou mais um contra-ataque para fazer o 3-1, por Christian Gebauer.

No entanto, os campeões europeus e mundiais não desarmaram e conseguiram recuperar com mais dois golos, aos 58 e 70 minutos, pelo médio francês Corentin Tolisso e pelo lateral esquerdo canadiano Alphonse Davies.

Este empate não pôs em causa a liderança do Bayern, que continua em primeiro lugar com 49 pontos, seguido do Leipzig, com 44, e do Eintracht Frankfurt e do Wolfsburgo, terceiro e quartos, com 39.

O Bayern de Munique conquistou o Mundial de Clubes na passada quinta-feira, em Doha, no Qatar, ao bater na final os mexicanos do Tigres, por 1-0, graças a um golo do lateral direito francês Benjamin Pavard.