Depois do susto, Eriksen está prestes a regressar à Premier League

Internacional dinamarquês vai reforçar o Brentford, assegura a imprensa inglesa

Depois do grande susto protagonizado por Christian Eriksen no Euro'2020, o médio de 29 anos está prestes a consumar o regresso à competição e logo na Premier League.

O jornal inglês Sunday Mirror garante que Eriiksen vai reforçar o Brentford, 14º classificado da Premier League, nas próximas 72 horas, faltando apenas a realização dos habituais exames médicos no clube.

Eriksen tem passado os últimos dias a treinar junto do plantel do Ajax, de forma a regressar o mais rapidamente ao ritmo ideal para conseguir dar o seu contributo aos bees.

Eriksen é um jogador livre no mercado desde 17 de dezembro, data em que o Inter anunciou a rescisão com o internacional dinarmarquês, impedido de jogar na Serie A devido a ter implantado um desfibrilhador cardíaco para controlar eventuais anomalias.

O jogador foi alvo de uma paragem cardíaca no jogo da fase de grupos do Euro'2020 entre a Dinamarca e a FInlândia, com várias dúvidas sobre se haveriam condições para voltar a jogar futebol de forma profissional. Ao que tudo indica, o susto já pertence ao passado, com Eriksen prestes a jogar no segundo clube inglês da carreira, após uma passagem bem-sucedida no Tottenham entre 2013 e 2019.