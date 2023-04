Óscar "Tacuara" Cardozo marcou quatro golos ao Cerro Porteño no fim de semana, pelo Libertad, mas a alegria durou pouco. Ao fim da tarde de segunda-feira o ex-Benfica foi protagonista num acidente de viação com o seu jipe: embateu contra outro veículo num cruzamento e para evitar uma colisão mais grave desviou-se e acabou contra um poste. Nenhum dos dois condutores acusou positivo no teste de alcoolémia e os dois saíram ilesos. O veículo de Cardozo não tinha matrícula, segundo os relatos. O acidente foi em Assunção, capital do Paraguai.

