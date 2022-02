Palmeiras bateu o Ferroviário por 2-0.

O Palmeiras venceu esta quarta-feira, por 2-0, o Ferroviário, para o campeonato paulista. Foi o primeiro jogo da equipa de Abel Ferreira após o Mundial de Clubes (derrota por 2-1 frente ao Chelsea, na final).

Murilo Cerqueira inaugurou o marcador aos 38 minutos, Breno Lopes ampliou aos 66'.

O Verdão lidera o grupo C do Paulistão, com 13 pontos em cinco jogos - mais dois pontos e menos dois jogos que o Ituano.