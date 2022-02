Agora é oficial: Schalke confirma retirada da Gazprom das camisolas

Mainz' German defender Alexander Hack (R) reacts after the German first division Bundesliga football match Schalke 04 v Mainz 05 in Gelsenkirchen on March 5, 2021. (Photo by Leon KUEGELER / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

Técnico do clube já tinha comparecido à conferência com o equipamento atualizado

A notícia já se adivinhava, depois do que aconteceu esta manhã, mas o Schalke tratou de confirmar que, a partir de agora, deixará de ter o logo da Gazprom nas suas camisolas.

"Face aos acontecimentos, desenvolvimento e escalada dos últimos dias, o Schalke 04 decidiu retirar das camisolas o "lettering" do seu principal patrocinador, a Gazprom", lê-se num curto comunicado publicado no site oficial do emblema germânico.

Desde 2007, o Schalke 04, agora no segundo escalão alemão, tem como patrocinador principal a Gazprom, a maior empresa de fornecimento de gás da Rússia, que tem mais ligações a outros clubes e também à UEFA e à Liga dos Campeões.

Já esta manhã, em conferência de imprensa, Dimitrios Grammozis, técnico do clube, surgiu publicamente com o equipamento já sem qualquer identificação da empresa russa que patrocina o clube.

