Depois do Benfica, Bayern volta a aplicar "chapa quatro". Dortmund continua perto

Emblema bávaro voltou a mostrar o seu poderio.

O Bayern manteve este sábado a liderança isolada na liga alemã de futebol, ao golear o Hoffenheim por 4-0, enquanto o Borussia Dortmund se mantém a um ponto, após o triunfo por 3-1 na visita ao Arminia Bielefeld.

Depois do expressivo 4-0 na Luz, frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões, o Bayern Munique voltou a mostrar o seu poderio, começando o êxito no jogo da nona jornada num ataque em que a bola passou por vários futebolistas até chegar a Gnabry, liberto na direita, que entrou na área e rematou cruzado, entre as pernas do guarda-redes, decorria o minuto 16.

Aos 30 minutos, um contra-ataque rápido, teve início e fim no polaco Robert Lewandowski - combinou com Thomas Muller -, que, de fora da área, "encheu o pé", num pontapé indefensável.

Aos 82, na sequência de um mau alívio, a bola acabou nos pés do camaronês Choupo-Moting, que fez o terceiro, cinco minutos antes de o francês Coman surgir desmarcado nas costas da defesa e se estrear a marcar esta época.

Os bávaros, que têm uma derrota e um empate na competição, lideram com 22 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na "Champions", que se impôs no recinto do penúltimo, o Arminia Bielefeld.

Emre Can, de penálti, inaugurou o marcador aos 31 minutos e Mats Hummels, aos 45, ampliou com um forte remate à meia-volta, à entrada da área, tento pouco vulgar para um defesa central.

Aos 72, o médio Jude Bellingham, de somente 18 anos, avançou em slalom e "picou" a bola sobre o guarda-redes, no golo mais belo da tarde, ainda assim muito penalizador para os locais, que reduziriam aos 87, em penálti convertido por Fabian Klos.

O Friburgo é a equipa sensação, no terceiro lugar, com 19 pontos, a três da liderança, após triunfo por 2-0 em casa do Wolfsburgo, que não vence há oito jogos e perdeu os últimos quatro, abrindo a contagem com um golo do central austríaco Philipp Lienhart, em recarga na pequena área ao seu primeiro remate.

Aos 68 minutos, um contra-ataque eficaz foi concluído por Lucas Holer, que rematou na zona frontal.

André Silva foi titular - mas sem marcar - no Leipzig, que esteve a perder em casa com o lanterna-vermelha Greuther Fürth, mas deu a volta para concludente 4-1 numa segunda parte em que surgiu transfigurado, subindo a sexto, com 14 pontos.

Ainda hoje, o Hertha Berlim recebe Borussia Mönchengladbach, ambos na segunda metade da classificação.