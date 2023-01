Jhon Durán reforça o clube inglês.

Depois de ter anunciado ter chegado a acordo com o Chicago Fire para a transferência do colombiano Jhon Durán, o Aston Villa oficializou esta segunda-feira a contratação do jovem avançado.

A conclusão do processo estava dependente dos exames médicos e de questões relacionadas com o acordo com o jogador e emissão de visto necessário para a transferência. De recordar que o avançado de 19 anos havia sido associado ao Benfica.

O clube não revelou o valor pago pelo jogador.