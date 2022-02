Depois de Zouma, agora é Muller associado a supostos maus tratos a animais

Muller, avançado do Bayern

Há mais um caso a envolver um futebolista da primeira linha do Velho Continente. Internacional alemão terá, juntamente com a mulher, forçado os seus cavalos a relações sexuais não naturais

O caso das agressões de Zouma aos seus gatos ainda faz eco na imprensa internacional, mas, entretanto, apareceu um novo episódio com outro jogador da primeira linha. Thomas Muller terá, juntamente com a mulher, forçado os seus cavalos a relações sexuais não naturais.

A informação é dada pelo jornal The Sun, que refere que a organização alemã PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) apresentou queixa do casal. Muller e a esposa teriam como objetivo obter o maior número de doses de sémen do cavalo.

"É horrível que os amantes de cavalos forcem os seus animais a praticar relações sexuais para tirar vantagem disso. Os ferimentos sofridos por D"Avie, sob a supervisão de Lisa e Thomas Müller, eram evitáveis e desnecessários", referiu o porta-voz da organização.