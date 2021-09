Depois de Zaidu, Fenerbahçe vira-se para alvo de peso para a lateral-esquerda

Proposta do emblema turco pelo nigeriano não convenceu o FC Porto. Marcelo, do Real Madrid, é o sonho.

A Imprensa turca adianta esta terça-feira que o Fenerbahçe continua apostado em reforçar o corredor esquerdo do sector defensivo e, depois de uma abordagem por Zaidu que não convenceu o FC Porto, "sonha" com a possível contratação de Marcelo.

O experiente brasileiro, do Real Madrid, continua a perder espaço no clube "merengue", e, de acordo com o jornal "Milliyet", a possível contratação do lateral pelos turcos seria a concretização de um objetivo definido há vários anos.

Porém, há um entrave que não se adivinha fácil de contornar: o elevado salário de Marcelo, de 33 anos. A ideia do Fenerbahçe, treinado por Vítor Pereira, seria repetir o que sucedeu com Roberto Carlos em 2007. Nesse ano, o também canarinho trocou o Real pelo emblema de Istambul.