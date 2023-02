"Depois de um jogo na Champions, uma mulher grávida veio a minha casa e disse que eu era o pai da criança..."

Danny Simpson, antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo e Nani no Manchester United, recordou quando, aos 19 anos e no dia a seguir a um jogo da Liga dos Campeões, uma rapariga dirigiu-se à sua residência para anunciar que estava grávida e que o filho era seu.

"As pessoas não sabem disto, mas não me importo de contar. Joguei contra a Roma na Champions, empatámos 1-1, penso que foi o [Gerard] Piqué que marcou. No dia seguinte, tocaram à campainha do meu apartamento. 'Sim? Ah, é a... Não vou dizer o nome, mas disse: 'Entra'. Apareceu uma mulher à minha porta, grávida de cinco meses, e a dizer que eu era o pai da criança", começou por contar, no podcast "Under The Cosh"

Simpson, que acabaria por totalizar oito jogos ao serviço da equipa principal dos red devils, revelou ter ficado em choque com a novidade, qualificando essa altura da sua vida como uma "loucura".

"Imaginem, eu tinha jogado na Liga dos Campeões, na maior noite da minha vida, empatámos e consegui a camisola do Totti. Vim para casa em êxtase, todos os meus companheiros de equipa estavam eufóricos, e 24 horas depois, aparece-me uma mulher à porta a dizer que está grávida! Eu não passava de um miúdo, havia um advogado que dizia que ela queria uma casa, isto e aquilo... Resumindo, fizemos um teste e obviamente o filho não era meu. Mas foram quatro meses de loucos", admitiu.

O lateral direito inglês, atualmente de 36 anos e sem clube desde que deixou o Bristol City, na época passada, revelou ainda que não disse nada sobre o assunto a Alex Ferguson e que foi o central Rio Ferdinand que o ajudou nesse período.

"Numa noite estava na televisão, a jogar contra a Roma, numa das melhores noites da minha vida, frente a jogadores de topo. No dia seguinte cai-me uma bomba em cima...", rematou Simpson, em jeito de conclusão.