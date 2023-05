"Depois de tudo o que deram Messi e Ronaldo, é algo muito bom para o futebol..."

Declarações de Rafaela Pimenta, representante de Erling Haaland, avançado do Manchester City, em longa entrevista concedida ao jornal "Mundo Deportivo"

Onde pode chegar Haaland? "Onde ele quiser. É um jogador como nunca se viu. Para mim, é muito impressionante a sua qualidade em tudo e a sua capacidade de evolução. É capaz de adaptar-se rapidamente a um novo clube, a uma sociedade, ao treinador... É como se sempre tivesse estado ali. Isso dá-lhe muita tranquilidade e permite-lhe avançar. É muito tranquilo na sua vida profissional e pessoal, tem qualidade, hoje está no sítio justo, com a equipa e o treinador justos. No Brasil dizemos que o céu é o limite. Penso que Haaland vai bater todos os recordes."

Vê-o a ganhar a Liga dos Campeões com o Manchester City? "Falta um jogo muito difícil no Etihad, mas confio no Erling [Haaland] e no City para poder estar na final e assim poder ganhá-la. Hoje sou adepta do City."

Rivalidade entre Haaland e Mbappé pode dar continuidade à de Messi e Ronaldo? "Penso que é algo muito bom para o futebol que, depois de tudo o que deram Messi e Cristiano por este desporto com a sua rivalidade saudável, agora e nos próximos anos possa acontecer o mesmo com Haaland e Mbappé. É bom para o desporto, para eles, para os adeptos, para todos. Sempre entendendo essa rivalidade de forma saudável e com o respeito que dizem ter um pelo outro. Os campeões pensam sempre mais no coletivo do que no individual."

Acredita que Haaland vai superar Messi? "Não pressiono o Erling, a pressão não é boa. Messi fez o seu caminho, que é incrível, e Erling vai criar o seu. E, no final da carreira, vamos ver o que fizeram de igual, de diferente e onde chegou cada um. Agora o futebol é diferente. Nos tempos de Pelé ninguém podia imaginar que um jogador poderia chegar a jogar futebol até aos 40 anos, hoje sim. A quantidade de golos de antes não era a mesma que hoje. É muito difícil comparar jogadores de épocas diferentes. Haaland fará tudo o que puder fazer um rapaz da sua geração, e vai fazê-lo no topo."