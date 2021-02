Aos títulos e prémios, seguiu-se a quase ruína de Van Basten: "História que nunca contei..."

Ex-jogador holandês, um melhores futebolistas da história, publicou um livro intitulado "Frágil, a minha história", no qual recorda vários momentos da vida pessoal

Eternizado como um dos melhores futebolistas da história, ao erguer três Bolas de Ouro (1988, 1989 e 1992) e ao vencer troféus com as camisolas de Ajax e Milan, entre eles duas Ligas dos Campeões, o holandês Marco Van Basten, já fora das quatro linhas, viveu um autêntico pesadelo.

O ex-jogador holandês revelou, ao longo de várias páginas do livro intitulado "Frágil, a minha história", da sua autoria, a forma como, em 2001, esteve perto da ruína financeira, dado os investimentos de risco feitos que lhe causaram... a perda de milhões de euros.

"Sinto que é um bom momento para contar a minha história. A partir da minha perspetiva. De dizer a minha verdade. A história que nunca contei. Nela poderei esclarecer algumas coisas, não terei piedade de ninguém, muito menos de mim mesmo. Chegou a hora", relata Van Basten.

Ao ler a obra pessoal do antigo futebolista, recentemente publicada, fica-se a saber que o próprio investiu 20 milhões de euros numa entidade bancária dos Países-Baixos, em 1999. Pouco antes, fora cauteloso e investira apenas dois milhões de euros, mas convenceram-no a mais.

Nos anos seguintes, teve uma perda de sete milhões de euros (sobravam-lhe 13 milhões), devido a uma crise no setor, mas foi aconselhado a manter o investimento e esperar por uma eventual recuperação das bolsas. Porém, em 2001, surge o inesperado: a autoridade fiscal holandesa exige-lhe quase 33 milhões de euros.

"Condena-se o senhor [Marco] Van Basten a pagar integralmente a presente liquidação fiscal da agência tributária holandesa antes do dia 31 de dezembro de 2001, fixada em 32,8 milhões de euros", pode ler-se no livro.

Essa exigência feita pelo fisco holandês quase levou Marco Van Basten à ruína financeira e deveu-se à mudança do domicilio fiscal do Mónaco para a Holanda, em 1998. Posto isso, Van Basten decidiu resgatar o que ainda sobrava do investimento feito em 1999.

Quatro anos depois da notificação, em 2005, Van Basten conseguiu um acordo com a autoridade fiscal dos Países Baixos para o pagamento dos 32,8 milhões de euros e, no livro, fez até uma alusão para contextualizar a situação: "Alguém viu 'O Lobo de Wall Street?' Mais tarde entendi esse filme", refere o ex-jogador.

O filme mencionado por Van Basten retrata a história verídica de Jordan Belfort, um corretor nova-iorquino que, na década de 1990, construiu um império milionário à custa de fraudes de investimento e de lavagem de dinheiro, pelo que seria condenado a cumprir 22 meses de prisão.

No livro "Frágil, a minha história", Marco Van Basten recorda momentos da infância, a ambição em querer ser um dos melhores da história do futebol, a relação com Johan Cruyff, o término abrupto da carreira dada a lesão no tornozelo e, claro, os problemas financeiros.