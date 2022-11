"Depois de terem escolhido deram-se conta de que havia calor no Catar"

Javier Tebas diz que Portugal e Espanha "merecem" organizar Mundial'2030

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, elogiou a candidatura conjunta entre Portugal e Espanha para a organização do Mundial 2030, dizendo que ambos "merecem" receber a competição pelo seu histórico e capacidade.

O dirigente espanhol sublinhou o valor da proposta conjunta apresentada, defendendo que "são dois países com estruturas de futebol muito boas, com grande tradição e grandes estrelas do futebol e merecem. Seria muito bom para o futebol espanhol e português que o conseguissem", assinalou, no âmbito da cimeira tecnológica Web Summit, a decorrer em Lisboa.

"É a melhor candidatura que há, não a conheço em profundidade, mas, se é a melhor candidatura, então creio que irá ganhar. Não sei se o poderei dizer com tanta segurança quanto Aleksander Ceferin, mas penso que vencerá", previu Javier Tebas.

Relativamente ao Mundial'2022, que se inicia no decorrer do presente mês, Javier Tebas manifestou o seu desacordo pela forma como todo o processo decorreu.

"Vamos lembrar que decidiram que o Mundial fosse a meio de uma temporada, três anos depois de o terem escolhido deram-se conta de que havia calor no Qatar! Isso revela aqueles dirigentes e como estava a ser dirigido o futebol mundial", criticou.

A sétima edição da Web Summit arrancou em Lisboa na terça-feira e termina na sexta-feira, contando com mais de 70 000 participantes, 2.630 startups e empresas, 1 120 investidores e 1 040 oradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.