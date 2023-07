Agredido pelo preparador-físico, Pedro falta a treino do Flamengo

Pedro faltou sem justificação ao treino desta segunda-feira no "Mengão", que espera para saber o motivo da ausência antes de decidir se o avançado será novamente castigado.

Pedro, depois de ter sido agredido com um soco na boca pelo preparador-físico Pablo Fernández, entretanto despedido, no final da vitória do Flamengo frente ao Atlético Mineiro (2-1), faltou esta segunda-feira ao treino da equipa, que espera para saber o motivo dessa ausência para decidir se volta a castigar o avançado.

A informação chega da GloboEsporte, que já tinha avançado que o avançado brasileiro, de 26 anos, seria punido pelo "Mengão" devido à sua recusa em aquecer durante a partida da 17.ª jornada do Brasileirão, numa atitude que motivou inclusive a própria agressão do preparador argentino.

Na sequência do episódio, a direção do Flamengo reuniu-se com o treinador Jorge Sampaoli para discutir o seu futuro, decidindo que continuaria à frente da equipa.