Depois de ter acertado termos com Galtier, franceses falam num acordo entre PSG e Nice

De acordo com Le Parisien, Galtier vai custar menos de dez milhões de euros ao campeão francês

Depois de ter acertado termos com Christophe Galtier, o jornal Le Parisien garante esta sexta-feira que o PSG já chegou a acordo com o Nice para a transferência do treinador francês, que vai substituir Mauricio Pochettino no comando técnico do campeão francês.

A três dias do arranque da pré-época do clube, o PSG conseguiu que o Nice baixasse as exigências, com a fonte a garantir que Galtier vai custar um valor inferior aos dez milhões de euros anteriormente avançados como o preço pelo qual o Nice estaria disposto a perder o técnico.

A Imprensa francesa garante que já existe um princípio de acordo para a rescisão da equipa técnica liderada por Mauricio Pochettino, que vai custar cerca de 15 milhões de euros aos cofres parisienses.

O anúncio da saída de Pochettino será efetuado logo após o contrato de Galtier, que vai assinar por duas temporadas, mais uma de opção, seja assinado, o que deverá acontecer no início da próxima semana.